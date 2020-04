மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாவட்டத்தில் தொழிற்சாலைகள், வாகனங்கள் இயங்காததால் காற்று மாசு 75 சதவீதம் குறைந்தது: அதிகாரிகள் தகவல் + "||" + Air pollution reduced by 75% due to non-operation of factories and vehicles in Salem district: authorities info

சேலம் மாவட்டத்தில் தொழிற்சாலைகள், வாகனங்கள் இயங்காததால் காற்று மாசு 75 சதவீதம் குறைந்தது: அதிகாரிகள் தகவல்