மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா ஊரடங்கால் 61 நாட்களுக்கு பிறகு சென்னையில் இருந்து 22 நகரங்களுக்கு விமான சேவை 25-ந் தேதி தொடங்குகிறது + "||" + After 61 days of corona, flights from Chennai to 22 cities will start on 25th

கொரோனா ஊரடங்கால் 61 நாட்களுக்கு பிறகு சென்னையில் இருந்து 22 நகரங்களுக்கு விமான சேவை 25-ந் தேதி தொடங்குகிறது