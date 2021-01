மாவட்ட செய்திகள்

செங்கல்பட்டு அருகே பரிதாபம்; கல்குவாரி குட்டையில் மூழ்கி 3 பேர் பலி + "||" + Awful near Chengalpattu; 3 killed after drowning in quarry

செங்கல்பட்டு அருகே பரிதாபம்; கல்குவாரி குட்டையில் மூழ்கி 3 பேர் பலி