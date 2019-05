தேசிய செய்திகள்

தண்ணீரை வீணடித்தால் ரூ.500 அபராதம்: குஜராத்தில் நகராட்சி நிர்வாகம் அதிரடி + "||" + Rs 500 fine if you waste water: Municipal Administration Action in Gujarat

