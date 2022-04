தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு காஷ்மீர் என்கவுன்டர்: இரண்டு பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக்கொலை + "||" + Jammu & Kashmir: Two terrorists killed in seperate encounters in Anantnag and Kulgam; internet snapped for precautionary measures

ஜம்மு காஷ்மீர் என்கவுன்டர்: இரண்டு பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக்கொலை