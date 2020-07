மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனாவுக்கு ஒரே நாளில் 69 பேர் பலி: இதுவரையில் 1,898 பேர் சாவு + "||" + 69 killed in one day in Tamil Nadu: 1,898 people have died so far

தமிழகத்தில் கொரோனாவுக்கு ஒரே நாளில் 69 பேர் பலி: இதுவரையில் 1,898 பேர் சாவு