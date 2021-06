மாநில செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு பலியானோரின் இறப்பு சான்றிதழில் சரியான காரணத்தை குறிப்பிட வேண்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தல் + "||" + Edappadi Palanisamy insisted that the exact cause of death should be mentioned in the death certificate of the coroner

கொரோனாவுக்கு பலியானோரின் இறப்பு சான்றிதழில் சரியான காரணத்தை குறிப்பிட வேண்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தல்