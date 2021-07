மாநில செய்திகள்

பழையவற்றை ஒதுக்கிவிட்டு புதிதாக 2 ஆயிரம் பஸ்களை இயக்க திட்டம் உயர் அதிகாரிகள் தகவல் + "||" + The plan is to set aside the old ones and run 2,000 new buses, top officials said

பழையவற்றை ஒதுக்கிவிட்டு புதிதாக 2 ஆயிரம் பஸ்களை இயக்க திட்டம் உயர் அதிகாரிகள் தகவல்