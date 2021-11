மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரி, காரைக்காலில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவிப்பு..! + "||" + Today is a holiday only for schools and colleges in Pondicherry, Karaikal

புதுச்சேரி, காரைக்காலில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவிப்பு..!