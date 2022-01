உலக செய்திகள்

சீனாவில் கட்டுமான பணியின்போது பயங்கர நிலச்சரிவு: 14 தொழிலாளர்கள் உயிரிழப்பு! + "||" + At least 14 killed in Chinese construction site landslide

சீனாவில் கட்டுமான பணியின்போது பயங்கர நிலச்சரிவு: 14 தொழிலாளர்கள் உயிரிழப்பு!