உலக செய்திகள்

இந்தியர்கள் மிகவும் சுயமரியாதை கொண்டவர்கள் - பாக். பிரதமர் இம்ரான்கான் புகழாரம் + "||" + Indians are very self respecting people says pakistan PM Imran Khan

இந்தியர்கள் மிகவும் சுயமரியாதை கொண்டவர்கள் - பாக். பிரதமர் இம்ரான்கான் புகழாரம்