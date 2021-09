பிற விளையாட்டு

உலக டேபிள் டென்னிஸ் நட்சத்திர கோப்பை: காலிறுதிக்கு முன்னேறினார் அர்ச்சனா காமத். + "||" + World Table Tennis Star Contender: Archana becomes the lone Indian to progress to quarters.

உலக டேபிள் டென்னிஸ் நட்சத்திர கோப்பை: காலிறுதிக்கு முன்னேறினார் அர்ச்சனா காமத்.