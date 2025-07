"கூலி" படம்: இரண்டாவது பாடலின் அறிவிப்பு வெளியானது

The Monica fever is about to begin! #Coolie Second Single #Monica featuring @hegdepooja releasing on July 11, 6 PM ❤️#Coolie worldwide from August 14th @rajinikanth @Dir_Lokesh @anirudhofficial @iamnagarjuna @nimmaupendra #SathyaRaj #SoubinShahir @shrutihaasan @anbariv… pic.twitter.com/G8YYHx1jLI