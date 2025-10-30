‘ஜனநாயகன்’ படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் அப்டேட்

‘ஜனநாயகன்’ படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் அப்டேட்
தினத்தந்தி 30 Oct 2025 5:11 AM IST
எச்.வினோத் இயக்கி வரும் ‘ஜனநாயகன்’ படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்து வருகிறார்.

சென்னை,

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகரான விஜய், தற்போது எச்.வினோத் இயக்கத்தில் 'ஜனநாயகன்' படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இந்த படம், அடுத்த ஆண்டு (2026) பொங்கல் பண்டிகையில் திரைக்கு வருகிறது. இதில் பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜு, பிரியாமணி, பாபி தியோல், கவுதம் மேனன், நரேன் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்து வருகிறார்.

அரசியலில் குதித்துள்ள விஜய் நடிக்கும் கடைசி படம் என்று கருதப்படுவதால், 'ஜனநாயகன்' படத்துக்கு பெரும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. இந்த நிலையில், 'ஜனநாயகன்' படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் குறித்த தகவல் கிடைத்துள்ளது.

'ஜனநாயகன்' பர்ஸ்ட் சிங்கிள் தீபாவளிக்கு வெளியாகும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால் கரூர் சம்பவத்தை தொடர்ந்து 'ஜனநாயகன்' படத்தின் அப்டேட்டை படக்குழுவினர் வெளியிடாமல் இருந்தனர். இந்தநிலையில் 'ஜனநாயகன்' பர்ஸ்ட் சிங்கிளை நவம்பர் முதல் வாரத்தில் வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன, இந்த தகவல் விஜய் ரசிகர்கள் மத்தியில் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

