'டென் ஹவர்ஸ்' படத்தின் டிரெய்லரை வெளியிடும் லோகேஷ் கனகராஜ்

The Wait is over ! The Official trailer of Ten Hours will be revealed by none other than the fabulous @Dir_Lokesh sir tomorrow at 11 am! #TenHours#TenHoursOfficialTrailer#TenHoursTrailer#SSR19@5starsenthilk@DuvinStudios@ilaya_director@sundaramurthyks… pic.twitter.com/X58NoOBZ8Y