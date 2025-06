தமிழ் சினிமாவில் புதிய சாதனை படைத்த 'ஜனநாயகன்' படத்தின் 'பர்ஸ்ட் ரோர்'

32.4M+ cumulative digital views in 24 hours Highest viewed glimpse in Kollywood in 24 hours #HBDThalapathyVijay #JanaNayaganTheFirstRoar ▶️ https://t.co/Q981uzk8jA#JanaNayagan#Thalapathy @actorvijay sir #HVinoth @hegdepooja @anirudhofficial @thedeol @_mamithabaiju… pic.twitter.com/SGYPVIoH0T