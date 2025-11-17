கவுரவ ஆஸ்கர் விருது பெற்ற டாம் குரூஸ்
திரைத்துறைக்கு ஆற்றிய பங்கிற்காக பிரபல ஹாலிவுட் நடிகர் டாம் குரூஸுக்கு கவுரவ ஆஸ்கர் விருது வழங்கப்பட்டது.
பிரபல ஹாலிவுட் நடிகர் டாம் குரூஸ். ஹாலிவுட் சினிமாவில் தனக்கென ரசிகர்கள் பட்டாளத்தை கொண்டுள்ள இவர் ஸ்டண்ட் காட்சிகளை மிகவும் சாதாரணமாக செய்து முடிப்பவர். இவரது நடிப்பில் வெளியான மிஷன் இம்பாசிபிள் வரிசை படங்களுக்கு உலகம் முழுவதும் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் உள்ளனர். 63 வயதிலும் தான் நடிக்கும் படங்களுக்கு டூப் போடுவதில்லை. எவ்வளவு ஆபத்தான காட்சியானாலும் அசாதாரணமாக நடித்து அனைவரது பாராட்டையும் பெறுவது இவரது வழக்கம்.
டாம் க்ரூஸின் அதிரடியான ஆக்ஷன் காட்சிகளுக்காகவே பிரபலமான அவரது ‘மிஷன்:இம்பாஸிபிள்’ திரைப்பட வரிசையில் 8-வது பாகமான, ‘மிஷன் இம்பாஸிபிள்- தி பைனல் ரெக்கனி’ வெளியாகி ரசிகர்களிடையே வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
பல்வேறு சாதனைனகளுக்கும், விருதுகளுக்கும் சொந்தக்காரரான டாம் குரூஸ் திரைத்துறைக்கு ஆற்றிய பங்கிற்காக அவருக்கு கவுரவ ஆஸ்கர் விருது வழங்கப்படும் என அகாடமி ஆப் மோஷன் பிக்சர் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அமைப்பு அறிவித்தது.
இந்நிலையில், டாம் குரூஸுக்கு கவுரவ ஆஸ்கர் விருது இன்று வழங்கப்பட்டது. அவருடன் இணைந்து டெபி ஆலன், வின் தாமஸ் மற்றும் டோலி பார்டன் ஆகியோருக்கும் கவுரவ ஆஸ்கர் விருது வழங்கப்பட்டது.