Celebrating the roaring success of #ViduthalaiPart2 , A cinematic masterpiece that has won hearts...Film by #VetriMaaran An @ilaiyaraaja Musical @VijaySethuOffl @sooriofficial @elredkumar @GrassRootFilmCo @ManjuWarrier4 @BhavaniSre @anuragkashyap72 #Kishore… pic.twitter.com/EAu1MYmjXq