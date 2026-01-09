ஜனநாயகன் படத்திற்கு தணிக்கை யு/ஏ சான்றிதழ் வழங்க சென்னை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு
நடிகர் விஜய் நடிப்பில் எச்.வினோத் இயக்கத்தில் ஜனநாயகன் திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது. இந்த திரைப்படம் 9-ந்தேதி (இன்று) திரைக்கு வர இருந்தது. ஆனால் ஜனநாயகன் படத்திற்கான தணிக்கை சான்றிதழை தணிக்கை வாரியம் இதுவரை வழங்கவில்லை. இது தொடர்பாக பட நிறுவனம் தரப்பில் சென்னை ஐகோர்ட்டில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கை நேற்று முன்தினம் விசாரித்த சென்னை ஐகோர்ட்டு ஜனநாயகன் தணிக்கை சான்றிதழ் வழக்கில் 9-ந்தேதி தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என்று உத்தரவிட்டது.
இந்நிலையில் ஜனநாயகன் படத்தின் தணிக்கை சான்றிதழ் வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. இதன்படி ஜனநாயகன் படத்திற்கு தணிக்கை யு/ஏ சான்றிதழ் வழங்க சென்னை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
Related Tags :
Next Story