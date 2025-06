நேதாஜி சுபாஷ் நேஷனல் இன்ஸ்டிட்யூட் ஆப் ஸ்போர்ட்ஸ்: விளையாட்டு, உடற்கல்வித் துறையில் என்னென்ன படிக்கலாம்? விவரம் உள்ளே

சண்டிகர்,

"நேதாஜி சுபாஷ் நேஷனல் இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ்" என்னும் அமைப்பு பஞ்சாப் (PUNJAB) மாநிலம் பாட்டியாலா (PATIALA) என்ற இடத்தில் அமைந்துள்ளது. இது உடற்கல்வியை மேம்படுத்த அமைக்கப்பட்ட ஒரு பயிற்சி நிறுவனம் ஆகும்.

இதனை "இந்திய விளையாட்டுகளின் மெக்கா" (MECCA OF INDIAN SPORTS) என்று உடற்கல்வி சார்ந்த பயிற்சியாளர்களும், கல்வி நிறுவன அமைப்பாளர்களும், பொதுமக்களும் பாராட்டுகிறார்கள்.

விளையாட்டு மற்றும் உடற்கல்வித் துறையில் சிறந்து விளங்கும் வீரர்களை கண்டறிந்து அவர்களை தேசிய அளவில் சிறந்தவர்களாக மாற்றும் பணியில் இந்த விளையாட்டு மற்றும் உடற்கல்வி பயிற்சி மையம் மிகுந்த பங்கு வகிக்கிறது.

மேலும், தேசிய அளவில் சிறந்து விளங்கும் விளையாட்டு வீரர்களை, உலக அளவில் சிறந்தவர்களாக மாற்றவும் பலவிதமான பயிற்சிகளை வழங்கி வருகிறது.

1961 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் ஏழாம் தேதி தொடங்கப்பட்ட இந்த பயிற்சி மையம், ஆரம்ப காலத்தில் விளையாட்டு பயிற்சிகளை அறிவியல் பூர்வமாகவும் கற்றுத்தர அமைக்கப்பட்டது. விளையாட்டுத் தறையில் உள்ள பல்வேறு பயிற்சியாளர்களுக்கு சிறந்த பயிற்சிகள் வழங்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட இந்த பயிற்சி நிறுவனம் 1973 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 23ஆம் தேதி "நேதாஜி சுபாஷ் நேஷனல் இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ்" என பெயர் மாற்றம் பெற்றது.

தற்போது 268 ஏக்கரில் இந்த பயிற்சி நிறுவனம் செயல் பட்டு வருகிறது. உலகத் தரத்தில் அமைந்துள்ள GYMNASIUM, SWIMMIG POOL, INDOOR HALLS, CYCLING VELODROME, SQUASH COURTS, CONDITIONING UNITS, HOCKEY FIELDS (GRASS and SYNTHETIC), ATHELETIC TRACK (CINDER and SYNTHETIC), OUT DOOR COURTS-ஆகிய வசதிகள் சிறந்த விளையாட்டு வீரர்களை உருவாக்குவதற்கு உதவியாய் அமைகின்றன.

ஏராளமான துறைகள்

"நேதாஜி சுபாஷ் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ஸ்போர்ட்ஸ்" என்னும் அமைப்பு பல்வேறு துறைகளைக் கொண்டது. அந்த துறைகள் பற்றிய விவரம் வருமாறு:

1.DEPARTMENT OF EXERCISE PHYSIOLOGY

2.DEPARTMENT OF SPORTS ANTHROPOMETRY

3.DEPARTMENT OF SPORTS BIOCHEMISTRY

4.DEPARTMENT OF SPORTS BIOMECHANICS

5.DEPARTMENT OF SPORTS NUTRITION

6.DEPARTMENT OF SPORTS PSYCHOLOGY

7.DEPARTMENT OF SPORTS MEDICINE

8.DEPARTMENT OF STRENGTH CONDITIONING

9.DEPARTMENT OF PHYSIOTHERAPY

பல துறைகளில் பயிற்சிகள்

இந்த பயிற்சி நிறுவனத்தில் பல்வேறு நிறுவனங்கள் வெவ்வேறு பயிற்சிகளை நடத்தி வருகிறது. அவை பற்றிய விவரங்கள்:

I.DEPARTMENT OF EXERCISE PHYSIOLOGY

1.MASTER IN SPORTS COACHING

2.POST GRADUATE DIPLOMA IN EXERCISE PHYSIOLOGY

3.DIPLOMA IN SPORTS COACHING

4.DIPLOMA IN SPORTS MEDICINE

5.SKILL DEVELOPMENT COURSES

6.CERTIFICATE COURSES IN SPORTS COACHING

7.ORIENTATION COURSE

8.REFRESHERS COURSE

II. DEPARTMENT OF SPORTS ANTHROPOMETRY

1.MASTER IN SPORTS COACHING

2.DIPLOMA IN SPORTS COACHING

3.DIPLOMA IN SPORTS MEDICINE

4.SIX MONTHS CERTIFICATE COURSES

5.SIX WEEKS CERTIFICATE COURSES

6.REFRESHER COURSES

7.ORIENTATION COURSES

8.SKILL DEVELOPMENT COURSES ETC.

III.DEPARTMENT OF SPORTS BIOCHEMISTRY

1.DIPLOMA IN SPORTS COACHING

2.MASTER IN SPORTS COACHING

3.SIX WEEKS CERTIFICATE COURSE IN SPORTS COACHING

4.SKILL DEVELOPMENT COURSES

5.REFRESHER COURSES

6.ORIENTATION COURSES

IV. DEPARTMENT OF SPORTS BIOMECHANICS

1.DIPLOMA IN SPORTS PERFORMANCE ANALYSIS

2.M.SC. SPORTS COACHING

3.DIPLOMA IN SPORTS COACHING

4.6 WEEKS CERTIFICATE COURSE IN SPORTS COACHING

5.REFRESHER COURSES FOR COACHES

6.VARIOUS SPORTS SCIENCE DIPLOMA COURSES

7.POST GRADUATE DIPLOMA IS SPORTS MEDICINE (FOR MBBS DOCTORS)

8.INTERNSHIP PROGRAM

V.DEPARTMENT OF SPORTS NUTRITION

1.ONE YEAR PG DIPLOMA IN SPORTS PSYCHOLOGY

2.M. SC. (SPORTS COACHING)

3.DIPLOMA (SPORTS COACHING)

4.VARIOUS CERTIFICATE COURSES

5.VARIOUS SKILL DEVELOPMENT COURSES

6.VARIOUS REFRESHER COURSES

7.VARIOUS SPORTS SCIENCE DIPLOMA COURSES

8.OTHER SHORT COURSES

9.INTERNSHIPS TO M.SC. SPORTS NUTRITION STUDENTS

VI.DEPARTMENT OF SPORTS PSYCHOLOGY

1.ONE YEAR PG DIPLOMA IN SPORTS PSYCHOLOGY

VII. DEPARTMENT OF SPORTS MEDICINE

1.DIPLOMA IN SPORTS MANAGEMENT

2.TRAINING IN SPORTS MEDICINE

3.ADVANCED CERTIFICATE COURSES IN MASSAGE

4.REFRESHER COURSES

VIII.DEPARTMENT OF STRENGTH CONDITIONING

1.DIPLOMA IN SPORTS COACHING

2.SKILL DEVELOPMENT COURSES IN GYM MANAGEMENT

3.CERTIFICATE COURSES IN SPORTS COACHING/MASSAGE

4.ORIENTATION COURSE FOR VARIOUS DEPARTMENTS

5.REFRESHERS COURSES

IX.DEPARTMENT OF PHYSIOTHERAPY (SERVICES)

1.MUSCULOSKELETAL PRE-PARTICIPATION EVALUATION

2.INDIVIDUALISED INJURY REDUCTION PROGRAMS

3.ON FIELD INJURY MANAGEMENT- MINOR INJURIES AND MOVEMENT DYSFUNCTIONS

4.OFF THE FIELD MAJOR INJURY REHABILITATION

5.COMPETITIVE INJURY MANAGEMENT

மேலும் விவரங்களுக்கு –

SPORTS AUTHORITY OF INDIA

NETAJI SUBHAS NATIONAL INSTITUTE OF SPORTS,

OLD MOTI BAGH, PATIALA -147 001,

PUNJAB, INDIA.

Email : mail@nsnis.org

Email : nsnispatiala.sai@gov.in