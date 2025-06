குஜராத்தில் நிலநடுக்கம் - ரிக்டர் அளவில் 3.4 ஆக பதிவு

EQ of M: 3.4, On: 08/06/2025 21:15:25 IST, Lat: 21.23 N, Long: 70.62 E, Depth: 5 Km, Location: Gir Somnath, Gujarat. For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjcVGs @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/OdQzeKBQHD