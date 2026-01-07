முன்னாள் மத்திய மந்திரி காலமானார் - அரசியல் தலைவர்கள் இரங்கல்

பீந்திர புர்கயஸ்தா மத்திய தகவல் தொலைதொடர்புத்துறை மந்திரியாக செயல்பட்டார்.

கவுகாத்தி,

அசாம் மாநிலத்தை சேர்ந்த பாஜக மூத்த தலைவர் கபீந்திர புர்கயஸ்தா (வயது 94). இவர் 1991ம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வெற்றிபெற்று எம்.பி. ஆனார். அதன்பின்னர் 1998-99ம் ஆண்டு வாஜ்பாய் தலைமையிலான பாஜக அரசில் மத்திய மந்திரியாக செயல்பட்டார்.

கபீந்திர புர்கயஸ்தா மத்திய தகவல் தொலைதொடர்புத்துறை மந்திரியாக செயல்பட்டார். இதையடுத்து 2009ம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலிலும் வெற்றிபெற்று எம்.பி. ஆனார்.

இதனிடையே, கடந்த சில ஆண்டுகளாக உடல்நலக்குறைவு காரணமாக கபீந்திர புர்கயஸ்தா மருத்துவ சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.

இந்நிலையில், முன்னாள் மத்திய மந்திரி கபீந்திர புர்கயஸ்தா இன்று காலமானார். வயது முதிர்வு, உடல்நலக்குறைவு காரணமாக கபீந்திர புர்கயஸ்தா இன்று உயிரிழந்தார். அவரது மறைவிற்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.

