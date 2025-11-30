எஸ்.ஐ.ஆர்.விவாதம் தேவை; அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் வலியுறுத்தல்

தினத்தந்தி 30 Nov 2025 6:05 PM IST (Updated: 30 Nov 2025 6:08 PM IST)
குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நாளை துவங்கவுள்ள நிலையில் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் அனைத்து கட்சி ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது.

புதுடெல்லி,

நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் டிசம்பர் 1-ம் தேதி தொடங்கி டிசம்பர் 19-ம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இந்தநிலையில் புதுடெல்லியில் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் அனைத்து கட்சி ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது.

இக்கூட்டத்தில் அரசு தரப்பிலிருந்து பாதுகாப்புத்துறை மந்திரி ராஜ்நாத் சிங், பாஜக தேசியத் தலைவரும் மத்திய மந்திரி ஜெ. பி. நட்டா, நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை மந்திரி கிரன் ரிஜிஜு மற்றும் மத்திய இணை மந்திரிகள் எல். முருகன், அர்ஜுன் ராம் மேக்வால் ஆகியோர் பங்கேற்றனர். காங், திமுக உள்ளிட்ட 36 அரசியல் கட்சிகளைச் சேர்ந்த 50 தலைவர்கள் பங்கேற்றனர்.

அதில், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (எஸ்ஐஆர்) பற்றிய விவாதம் தேவை என்று அனைத்து எதிர்க்கட்சிளும் வலியுறுத்தின. மேலும், அண்மையில் டெல்லியில் நிகழ்ந்த கார் குண்டுவெடிப்பைச் சுட்டிக்காட்டி தேசிய பாதுகாப்பு, எதிர்க்கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்களுக்கு நிதி மறுக்கப்படுவது உள்ளிட்ட விவகாரங்களும் எதிர்க்கட்சிகளால் விவாதத்துக்கு அரசிடம் வலியுறுத்தப்பட்டிருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

எதிர்கக்ட்சிகள் குறிப்பிட்ட விவகாரங்கள் பற்றி விவாதம் குளிர்கால கூட்டத்தொடரின்போது நடத்தப்படுமா என்பதற்கு அரசு தரப்பிலிருந்து உத்தரவாதம் அளிக்கப்படவில்லை. இதனிடையே, பேசிய கிரண் ரிஜிஜு, குளிர்காலகூட்டத்தொடர் முடக்கமின்றி நடைபெற வேண்டுமென்பதே எங்களது நோக்கம்" என்று தெரிவித்தார்.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

