வந்தே மாதரம் பாடலின் வரிகளை துண்டாடிய நேரு - அமித் ஷா குற்றச்சாட்டு

வந்தே மாதரம் பாடலின் வரிகளை துண்டாடிய நேரு - அமித் ஷா குற்றச்சாட்டு
x
தினத்தந்தி 9 Dec 2025 7:17 PM IST
t-max-icont-min-icon

வந்தே மாதரம் பாடல் வரிகளை நேரு துண்டாடாமல் இருந்திருந்தால் நாட்டில் பிரிவினை ஏற்பட்டிருக்காது என அமித் ஷா தெரிவித்தார்.

புதுடெல்லி,

தேசியப் பாடல் 150 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்வதையொட்டி, நாடாளுமன்றத்தில் வந்தே மாதரம் குறித்த விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது. நேற்று மக்களவையில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, 150வது ஆண்டு விழாவையொட்டி காங்கிரஸ் மீது கடுமையான தாக்குதலைத் தொடுத்தார். தேசியப் பாடலை மீண்டும் மீண்டும் அவமதித்து சமரசம் செய்து கொண்டதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார்.

இந்நிலையில் இன்று மாநிலங்களவையில் நடந்த வந்தே மாதரம் விவாதத்திற்கு தலைமை தாங்கிய மத்திய உள்துறை மந்திரி அமித் ஷா பேசுகையில், “வந்தே மாதரம் வங்காளத்திற்கு மட்டும் மட்டுப்படுத்தப்படவில்லை. அது குறித்த விவாதங்கள் வருங்கால தலைமுறைகள் அதன் உண்மையான முக்கியத்துவத்தையும் மகிமையையும் புரிந்துகொள்ள ஊக்குவிக்கும். இந்த விவாதம் வரவிருக்கும் வங்க சட்டமன்றத் தேர்தலுடன் தொடர்புடையது அல்ல.

இன்றும் கூட, ஒரு ராணுவ வீரர் எல்லையில் உயர்ந்த தியாகம் செய்யும்போது, ​​அவரது உதடுகளில் வரும் வார்த்தைகள் வந்தே மாதரம்தான். அது சுதந்திர இயக்கத்தின் போது ஒரு பேரணியாக மாறியது, மேலும் உத்வேகத்தின் ஆதாரமாக உள்ளது. நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் இந்த விவாதத்தின் மூலம், எதிர்கால சந்ததியினர் உட்பட குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்கள், வந்தே மாதரத்தின் நீடித்த முக்கியத்துவத்தை நன்கு புரிந்துகொள்வார்கள்" என்று அமித் ஷா கூறினார்.

மக்களவை உறுப்பினர்கள் வந்தே மாதரம் குறித்த விவாதத்தின் அவசியத்தை கேள்வி எழுப்பியதாகவும், வந்தே மாதரத்தின் பொருத்தம் கடந்த காலத்திலும் இருந்தது என்றும், எதிர்காலத்திலும் தொடரும் என்றும் அதன் முக்கியத்துவத்தைக் காணத் தவறுபவர்கள் சுயபரிசோதனை செய்ய வேண்டும் என்றும் மத்திய உள்துறை மந்திரி அமித் ஷா கூறினார்.

மேலும் முன்னாள் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு வந்தே மாதரம் பாடல் வரிகளை துண்டாடாமல் இருந்திருந்தால் நாட்டில் பிரிவினை ஏற்பட்டிருக்காது என்றும், நாட்டில் அவசரநிலை இருந்தபோது வந்தே மாதரம் பாடியவர்களை முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தி சிறையில் அடைத்தார் என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான நாடாளுமன்றத்தின் கீழ் சபையில் நேற்று நடைபெற்ற விவாதத்தைத் தவிர்த்ததற்காக மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தியையும் அமித் ஷா விமர்சித்தார்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X