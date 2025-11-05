நடிகைக்கு ஆபாச படங்கள் அனுப்பி பாலியல் தொல்லை - தனியார் நிறுவன மேலாளர் கைது
ஆபாச படங்கள், வீடியோக்களை அனுப்பி 3 மாதங்களாக நடிகைக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்து வந்துள்ளார்.
பெங்களூரு,
கன்னடம், தெலுங்கு சின்னத்திரை தொடர்களில் நடித்து வரும் 41 வயதான நடிகை பெங்களூருவில் வசித்து வருகிறார். இவருக்கு கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு ‘நவீன்ஸ்' என்ற முகநூல் கணக்கில் இருந்து நண்பராக ஏற்றுக்கொள்ள கோரிக்கை வந்துள்ளது. அதனை ஏற்காததால், நடிகைக்கு மெசஞ்சர் மூலம் அந்த நபர் குறுஞ்செய்தி அனுப்பியுள்ளார்.
அப்போது அவர் ஆபாச தகவலுடன், ஆபாச படம், வீடியோக்களையும் அனுப்பியுள்ளார். இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த அந்த நடிகை அந்த நபரை கண்டித்துள்ளார். இதனை கண்டுக்கொள்ளாத அந்த நபர் தனது நிர்வாண படங்களையும், ஆபாச வீடியோக்களையும் தொடர்ந்து அனுப்பி வந்துள்ளார்.
இதையடுத்து நடிகை அந்த நபரின் முகநூல் கணக்கை பிளாக் செய்துள்ளார். அதன்பிறகு அந்த நபர் மற்றொரு கணக்கில் இருந்து தொடர்ந்து ஆபாசமாகவும், படம், வீடியோக்களையும் அனுப்பி 3 மாதங்களாக நடிகைக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்து வந்துள்ளார்.
இதனால் மன உலைச்சலுக்கு உள்ளான நடிகை கடந்த 1-ந் தேதி அந்த நபரை நகரபாவியில் உள்ள நந்தன் அரண்மனை அருகே நேரில் அழைத்து கண்டித்துள்ளார். இதனையும் பொருட்படுத்தாத அந்த நபர் தொடர்ந்து முகநூலில் குறுஞ்செய்தி அனுப்பி நடிகைக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்து வந்துள்ளார்.
இதில் கோபமடைந்த நடிகை, அன்னபூர்ணேஷ்வரி நகர் போலீசில் இந்த பாலியல் தொல்லை தொடர்பாக புகார் அளித்தார். அதன்பேரில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில் டி.வி. நடிகைக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தது, பெங்களூருவை சேர்ந்த நவீன் (வயது 41) என்பதும், இவர் பிரபல தனியார் ஆன்லைன் விற்பனை நிறுவனத்தின் மேலாளராக பணியாற்றி வருவதும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து நவீனை போலீசுார் கைது செய்தனர்.
அவர் மீது பி.என்.எஸ். சட்டப்பிரிவு 75 (1) (3) (பாலியல் துன்புறுத்தல்), 78 (1) (3) (பின்தொடர்தல்) மற்றும் 79 (ஒரு பெண்ணின் அடக்கத்தை அவமதிக்கும் நோக்கில் வார்த்தை, சைகை அல்லது செயல்) ஆகியவற்றின் கீழ் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்படுள்ளது.