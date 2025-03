10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு வாழ்த்து-எடப்பாடி பழனிசாமி

சென்னை

தமிழ்நாட்டில் இன்று முதல் 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு தொடங்கியுள்ள நிலையில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தனது எக்ஸ் தளப்பதிவில் தேர்வு எழுதவுள்ள மாணவர்களுக்கு வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் கூறியிருப்பதாவது:

"இன்று முதல், பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுதவுள்ள மாணவச் செல்வங்களுக்கு All The Best!.

Positive Attitude உடன் தேர்வை எதிர்கொண்டு, உங்கள் முயற்சி சிறக்க நல்ல மதிப்பெண்களுடன் அனைத்து மாணவ-மாணவியரும் தேர்ச்சி பெற்று சிறக்க வாழ்த்துகிறேன்".

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.