7--வது முறையாக திமுக ஆட்சி அமைக்கும் - மு.க.ஸ்டாலின் பேட்டி
தினத்தந்தி 10 Nov 2025 12:53 PM IST (Updated: 10 Nov 2025 1:12 PM IST)
எடப்பாடி பழனிசாமியின் விமர்சனம் குறித்து கவலையில்லை என முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

புதுக்கோட்டை

புதுக்கோட்டையில் முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் செய்தியாளர் சந்திப்பில் கூறியதாவது:-

எத்தனை முனை போட்டி வந்தாலும் எங்களுக்கு கவலை இல்லை. திமுக கூட்டணிதான் வெற்றி பெறும். 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று 7-வது முறையாக திமுக ஆட்சி அமைக்கும். வேறு வேலை இல்லாத எடப்பாடி பழனிசாமி வைக்கும் விமர்சனங்களை பற்றி கவலையில்லை. எதிர்க்கட்சிகளை பலமாகவும் பார்க்கவில்லை, பலவீனமாகவும் பார்க்கவில்லை. எஸ்.ஐ.ஆர் தொடர்பாக நீதிமன்றத்துக்கு சென்றிருக்கிறோம். நாளை ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துகிறோம் என்றார்.

