சென்னை மெட்ரோ ரெயிலில் கடந்த மாதம் மட்டும் 92.10 லட்சம் பயணிகள் பயணம்

சென்னை

2025 மார்ச் மாதம் மட்டும் சென்னை மெட்ரோ ரெயிலில் 92.10 லட்சம் பயணிகள் பயணித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக சென்னை மெட்ரோ ரெயில் நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,

சென்னை மெட்ரோ ரெயில் நிறுவனம் சென்னையில் உள்ள மக்களுக்கும். மெட்ரோ ரெயில் பயணிகளுக்கும் போக்குவரத்து வசதியை அளித்து வருவதோடு நம்பக தன்மையான பாதுகாப்பான வசதியை வழங்கி வருகிறது. அந்த வகையில் 2025 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் 92,10,069 பயணிகள் மெட்ரோ ரயில்களில் பயணித்துள்ளதாக மெட்ரோ ரெயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

நடப்பாண்டு ஜனவரி மாதத்தில் 8,99,344 பயணிகளும் பிப்ரவரி மாதத்தில் 86,65,403 பயணிகளும் மெட்ரோ ரெயில்களில் பயணம் செய்துள்ளனர். அதிகபட்சமாக 07.03.2025 அன்று 1,45,562 பயணிகள் மெட்ரோ ரெயில்களில் பயணம் செய்துள்ளனர்.

2025 மார்ச் மாதத்தில் மட்டும் பயண அட்டைகளை (Travel Cant Ticketing Syeem) பயன்படுத்தி 9.81,1.19 பயணிகள், டோக்கன்களை பயன்படுத்தி 9,192 பயணிகள் குழு பயணச்சீட்டு (Geo Ticket) முறையை பயன்படுத்தி 280 பயணிகள் கியூஆர் குறியீடு (OR C) பயணச்சீட்டு முறையைப் பயன்படுத்தி 39,05,992 (Online QR 1,59,364 Paper QR 19,41,919 Stufe QR 289,959, Whatspp 5,84,041 Paytm 4,46,116 PhonePe 3,60,001 ONDC 1,84,592) சிங்கார சென்னை அட்டையை (தேசிய பொது இயக்க அட்டை) பயன்படுத்தி 42,52,456 பயணிகள் மெட்ரோ ரெயில்களில் பயணம் செய்துள்ளனர்.

சென்னை மெட்ரோ ரெயில் நிறுவனம் மெட்ரோ ரயில்களில் பயணிப்பவர்களுக்கு கியூஆர் குறியீடு (OR Code) பயணச்சீட்டு, பயண அட்டைகள் (Travel Card), Whatsapp, Paytm App. PhonePe மற்றும் சிங்கார சென்னை அட்டை போன்ற அனைத்து வகையான பயணச்சீட்டுகளுக்கும் 20% கட்டணத் தள்ளுபடி வழங்குகிறது. சென்னை மெட்ரோ ரெயில் நிறுவனத்தின் வாட்ஸ்அப் டிக்கெட் (91 83000 88000) மூலமாக மற்றும் Payum App மூலமாகவும் பயணிகள் தங்கள் பயணச்சீட்டுகளை பெற்று கொள்ளலாம்.

மெட்ரோ இரயில்கள் மற்றும் மெட்ரோ ரெயில் நிலையங்களை பராமரிப்பதில் மிகுந்த ஒத்துழைப்பு நல்கிவரும் அனைத்து பயணிகளுக்கும் சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிர்வாகத்தின் சார்பில் மனமார்ந்த நன்றி' என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.