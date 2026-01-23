குடியரசு தின தொடர் விடுமுறை: சென்னையில் இருந்து 2 ஆயிரம் சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கம்

தினத்தந்தி 23 Jan 2026 7:49 PM IST
சொந்த ஊர் சென்றவர்கள் சென்னை திரும்ப வசதியாக 26-ந் தேதி 800 சிறப்பு பஸ்கள் பல்வேறு நகரங்களில் இருந்து இயக்கப்பட உள்ளன.


