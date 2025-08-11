பீகாரில் நீக்கப்பட்ட 65 லட்சம் வாக்காளர்களின் பெயர்களை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட வேண்டும் - எஸ்டிபிஐ கட்சி
சுப்ரீம் கோர்ட்டு மேற்பார்வையில் இருந்தும், விலக்கப்பட்ட வாக்காளர்களின் பட்டியலை வெளியிடாதது வெளிப்படைத்தன்மையை கேள்விக்குள்ளாக்குகிறது.
சென்னை,
பீகாரில் 65 லட்சம் வாக்காளர்களின் பெயர்களை வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கிய விவரங்களை வெளியிட மறுத்த தேர்தல் ஆணையத்தின் முடிவுக்கு எஸ்டிபிஐ கட்சியின் தேசிய பொதுச்செயலாளர் இலியாஸ் தும்பே கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,
ஆகஸ்ட் 9, 2025 அன்று சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பிரமாணப் பத்திரத்தில், சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (SIR) முதல் கட்டத்திற்குப் பின் இந்த மறுப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது. இது ஜனநாயகக் கோட்பாடுகளையும், இந்திய அரசியலமைப்பின் 326வது பிரிவில் உறுதியளிக்கப்பட்ட வாக்குரிமையையும் மீறுவதாக உள்ளது. பெயர்கள் மற்றும் நீக்கக் காரணங்களை வெளியிடுவது கட்டாயமில்லை என்ற ஆணையத்தின் வாதம் பொறுப்புணர்வைத் தவிர்க்கும் பலவீனமான வாதமாகும். இது தலித்துகள், முஸ்லிம்கள், புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள், பெண்கள் போன்ற ஒதுக்கப்பட்ட சமூகங்களை குறிவைத்து வாக்குரிமையைப் பறிக்கும் முயற்சியாக இருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தை எழுப்புகிறது.
எஸ்டிபிஐ, சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (SIR)-இன் தன்னிச்சையான மற்றும் பாகுபாடு நிறைந்த தன்மையை எதிர்த்து வருகிறது, இது ஜூன் 30 மற்றும் ஜூலை 9, 2025 அறிக்கைகளில் தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 2.93 கோடி வாக்காளர்களிடம் கடுமையான ஆவணச் சான்றுகளைக் கோருவது—ஆதார், வாக்காளர் அடையாள அட்டைகளுக்கு அங்கீகாரம் மறுப்பது—ஒதுக்கப்பட்ட சமூகங்களுக்கு பாகுபாடு நிறைந்த பளுவை ஏற்படுத்துகிறது. பீகாரில் வெறும் 2.8% மக்களுக்கு மட்டுமே பிறப்புச் சான்றிதழ் உள்ளதாக தேசிய குடும்ப நல ஆய்வு தரவுகள் கூறுகின்றன, இது வாக்குரிமையைப் பறிக்கும் திட்டமிட்ட தடையாக உள்ளது.
எஸ்டிபிஐ, 65 லட்சம் விலக்கப்பட்ட வாக்காளர்களின் பெயர்கள் மற்றும் நீக்கக் காரணங்களை உடனடியாக வெளியிடவும், இயற்கை நீதிக் கோட்பாடுகளின்படி நடவடிக்கை எடுக்கவும் கோருகிறது. மழைக்காலம் மற்றும் உயர் புலம்பெயர்வு சூழலில் அவசரமாக விதிக்கப்பட்ட காலக்கெடு, நவம்பர் 2025 தேர்தலுக்கு முன் பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களை விலக்குவதற்கு உள்நோக்கம் இருப்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. எஸ்டிபிஐ, சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (SIR) செயல்முறையை நிறுத்தவும், ஆதார் மற்றும் ரேஷன் கார்டை செல்லுபடியாகும் ஆவணங்களாக ஏற்கவும், காலக்கெடுவை நீட்டிக்கவும் கோருகிறது. சுப்ரீம் கோர்ட்டு, தேர்தல் ஆணையத்தைப் பொறுப்பாக்கவும், பீகாரின் குடிமக்களின் ஜனநாயக உரிமைகளைப் பாதுகாக்கவும் வேண்டுகிறோம். எஸ்டிபிஐ, பீகாரின் மக்களுடன் துணைநின்று, வாக்குரிமையைப் பாதுகாக்கப் போராடும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.