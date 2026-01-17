இன்றைய முக்கிய செய்திகள்.. சில வரிகளில்.. 17-01-2026
உள்ளூர் முதல் உலகம் வரை இன்று நடைபெறும் முக்கிய நிகழ்வுகளை உடனுக்கு உடன் இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.
- 17 Jan 2026 9:12 AM IST
இதுவரை வாங்காதவர்களுக்கு.. திங்கட்கிழமை முதல் பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பு..!
டோக்கன்கள் முறையாக வினியோகம் செய்யப்பட்டு அதன்படி பொங்கல் பரிசு தொகுப்புகள் வழங்கப்பட்டது.
- 17 Jan 2026 9:10 AM IST
3 ‘அம்ரித் பாரத்’ ரெயில் சேவைகள் இன்று தொடக்கம்: தமிழகம் - மேற்கு வங்காளம் இடையே இயக்கம்
தமிழகம் - மேற்கு வங்காளம் இடையே 3 ‘அம்ரித் பாரத்’ ரெயில் சேவைகள் இன்று தொடங்கப்பட இருக்கிறது.
- 17 Jan 2026 9:08 AM IST
திமுகவா? தவெகவா? யாருடன் கூட்டணி: ராகுல் காந்தியுடன் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் இன்று சந்திப்பு
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சி நிர்வாகிகள் இன்று ராகுல்காந்தியுடன் சந்தித்து ஆலோசனை மேற்கொள்ள உள்ளனர்.
- 17 Jan 2026 9:06 AM IST
தொடங்கியது அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு.. சீறி வரும் காளைகளை அடக்கும் காளையர்கள்
மதுரையில் அவனியாபுரம், பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு நிறைவடைந்த நிலையில், இன்று உலகப்புகழ் பெற்ற அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு, நடைபெற்று வருகிறது. ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை அமைச்சர் மூர்த்தி கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்தார். முதற்கட்டமாக கோவில் காளைகள் அவிழ்க்கப்பட்டது. இதன் பின்னர் வரிசையாக காளைகள் அவிழ்க்கப்பட்டு வருகின்றன. சீறும் காளைகளின் திமிலை பிடித்து மாடுபிடி வீரர்கள் அடக்கி வருகின்றனர்.
- 17 Jan 2026 9:03 AM IST
பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும்... இன்றைய ராசிபலன் 17.01.2026
கும்பம்
பழைய உறவினர், நண்பர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் வந்து விலகும். புகழ்பெற்ற புண்ணிய தலங்களுக்குச் சென்று வருவீர்கள். பண விஷயத்தில் கறாராக இருங்கள். மற்றவர்களுக்காக கேரண்டர் கையொப்பமிட வேண்டாம். அவ்வப்போது மறதி, முன்கோபம் வந்து போகும். ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை காட்டுவது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை