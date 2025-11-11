இன்றைய முக்கிய செய்திகள்.. சில வரிகளில்.. 11-11-2025
உள்ளூர் முதல் உலகம் வரை இன்று நடைபெறும் முக்கிய நிகழ்வுகளை உடனுக்கு உடன் இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.
Live Updates
- 11 Nov 2025 10:18 AM IST
டெல்லி செங்கோட்டைக்கு 3 நாள் விடுமுறை அறிவிப்பு
டெல்லி செங்கோட்டை அருகே கார் வெடித்து 9 பேர் பலியான சம்பவத்தை தொடந்து செங்கோட்டைக்கு 3 நாட்கள் தொல்லியல் துறை விடுமுறை அறிவித்தது
- 11 Nov 2025 10:14 AM IST
பீகார் 2ஆம் கட்ட தேர்தல் - 9 மணி நிலவரப்படி 14.55 சதவீத வாக்குப்பதிவு
பீகார் சட்டசபை தேர்தல் 2 கட்டங்களாக நடக்கிறது. 243 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ள நிலையில், முதல்கட்டமாக 121 தொகுதிகளில் கடந்த 6-ந் தேதி முதல்கட்ட வாக்குப்பதிவு நடந்தது. இதுவரை இல்லாத அளவாக 65.08 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகின.
இந்நிலையில், மீதி உள்ள 122 சட்டசபை தொகுதிகளில் இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) இறுதிக்கட்ட வாக்குப்பதிவு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் காலை 9 மணி நிலவரப்படி 14.55 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளதாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
20 மாவட்டங்களில் அடங்கி உள்ள இத்தொகுதிகளில் 1,302 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். மொத்தம் 3 கோடியே 70 லட்சம் வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளனர். 45 ஆயிரத்து 399 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
- 11 Nov 2025 10:03 AM IST
டெல்லி கார் வெடிப்பு சம்பவம்: - வெளியானது நடுங்கவிடும் சிசிடிவி காட்சி
டெல்லி கார் வெடிப்பில் சம்மந்தப்பட்ட காரின் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
- 11 Nov 2025 10:02 AM IST
முதல் ஒருநாள் போட்டி: பாகிஸ்தான் - இலங்கை இன்று மோதல்
பாகிஸ்தான் - இலங்கை அணிகள் இடையே 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் நடைபெற உள்ளது.
- 11 Nov 2025 9:58 AM IST
டெல்லி கார் வெடிப்பு சம்பவம் தொடர்பாக மூத்த அதிகாரிகளுடன் அமித் ஷா ஆலோசனை
டெல்லி கார் வெடிப்பு சம்பவம் தொடர்பாக உள்துறை செயலாளர், உளவுத்துறை தலைவர் உள்ளிட்ட மூத்த அதிகாரிகளுடன், மத்திய உள்துறை மந்திரி அமித் ஷா ஆலோசனை நடத்த உள்ளார்.
- 11 Nov 2025 9:51 AM IST
பழம்பெரும் பாலிவுட் நடிகர் தர்மேந்திரா காலமானார்
இந்தி திரையுலகின் பழம்பெரும் நடிகர் தர்மேந்திரா சிகிச்சை பலனின்றி அவர் இன்று காலை உயிரிழந்தார். இவரது மறைவு திரையுலகை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கி உள்ளது.
- 11 Nov 2025 9:49 AM IST
மீண்டும் உச்சத்தை நோக்கி செல்லும் தங்கம் விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன..?
இன்றும் தங்கம் விலை அதிகரித்து உச்சத்தை நோக்கி பயணிக்க தொடங்கி உள்ளது. இதன்படி சென்னையில் ஆபரணத்தங்கம் விலை ரூ.220 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ.11 ஆயிரத்து 700-க்கும், ரூ.1,760 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.93 ஆயிரத்து 600-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
- 11 Nov 2025 9:48 AM IST
நடுங்கி அடங்கியது டெல்லி; அதிர்ந்து ஒடுங்கியது நெஞ்சு - கவிஞர் வைரமுத்து
டெல்லி சம்பவத்தில் அரசியல் செய்யாமல் அறமே செய்க என்று கவிஞர் வைரமுத்து தெரிவித்துள்ளார்.
- 11 Nov 2025 9:47 AM IST
ஐ.பி.எல்.: சாம்சனுக்காக ஜடேஜாவை தோனி... - இந்திய முன்னாள் வீரர்
19-வது ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் போட்டிக்கான வீரர்களின் ஏலத்தை அடுத்த மாதம் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதையொட்டி தக்கவைக்கப்படும் மற்றும் விடுவிக்கப்படும் வீரர்களின் பட்டியலை வருகிற 15-ந்தேதிக்குள் 10 அணிகளும் சமர்ப்பிக்க கெடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்னொரு பக்கம் வீரர்கள் பரிமாற்றத்துக்கான பரஸ்பர பேச்சுவார்த்தையும் நடந்து வருகிறது.
- 11 Nov 2025 9:44 AM IST
2 நாள் பயணமாக பூடான் புறப்பட்டார் பிரதமர் மோடி
பூடானின் முன்னாள் மன்னர் ஜிக்மே வாங்சுக்கின் 70-வது பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்தில் பிரதமர் மோடி சுலந்து கொள்கிறார்.