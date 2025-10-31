உப்பள்ளி-ராமநாதபுரம் வாராந்திர ரெயில் சேவை நீட்டிப்பு

சனிக்கிழமைகளில் மட்டும் இயங்கும் இந்த ரெயில் சேவை கடந்த 25-ந்தேதியுடன் முடிவடைய இருந்தது.

பெங்களூரு,

தென்மேற்கு ரெயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-

எஸ்.எஸ்.எஸ். உப்பள்ளி-ராமநாதபுரம்-எஸ்.எஸ்.எஸ். உப்பள்ளி வாராந்திர ரெயில் சேவை மேலும் ஒரு மாதத்திற்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

எஸ்.எஸ்.எஸ். உப்பள்ளி-ராமநாதபுரம் வாராந்திர ரெயில் (வண்டி எண்: 07355) இன்று (சனிக்கிழமை) முதல் வருகிற 29-ந்தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. சனிக்கிழமைகளில் மட்டும் இயங்கும் இந்த ரெயில் சேவை கடந்த 25-ந்தேதியுடன் முடிவடைய இருந்தது. தற்போது அதன் சேவை மேலும் ஒரு மாதம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

ராமநாதபுரம்-எஸ்.எஸ்.எஸ். உப்பள்ளி வாராந்திர ரெயில் (07356) நாளை (ஞாயிற்றுக்கிழமை) முதல் வருகிற 30-ந்தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மட்டும் இயங்கும் இந்த ரெயில் சேவை கடந்த 26-ந்தேதியுடன் முடிவடைய இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

