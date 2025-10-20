வடகிழக்கு பருவமழையின் ஆட்டம் ஆரம்பம்; 18 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு
'வங்கக்கடலில் நாளை புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளது.
சென்னை,
தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம் அடைந்து இருக்கிறது. இதன் தொடர்ச்சியாக தெற்கு கேரளா மற்றும் அதனையொட்டிய குமரிக்கடல் பகுதிகளில் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது.
தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் மற்றும் லட்சத்தீவு பகுதிகளில் நிலவிய தீவிர காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி அதே பகுதியில் நீடிக்கிறது. இது மேற்கு, வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து இன்று (திங்கட்கிழமை) காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறுகிறது.இதுதவிர, வங்கக்கடலில் வடகிழக்கு பருவ மழையின் முதல் ஆட்டம் தொடங்குகிறது. தெற்கு அந்தமான் மற்றும் அதனையொட்டிய வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி, நாளை (செவ்வாய்க்கிழமை) காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதியாக உருவாக வாய்ப்பு உள்ளது.இது மேற்கு, வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக நாளை மறுநாளுக்குள் (புதன்கிழமை) வலுவடையக்கூடும்.
இதன் காரணமாக இன்று முதல் 24-ந் தேதி வரை தமிழ்நாட்டில் அனேக இடங்களிலும், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் மழையும், சில இடங்களில் கனமழையும், ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும் பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறது.அதிலும், வட கடலோர மாவட்டங்கள், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதியில் உள்ள மாவட்டங்கள் மற்றும் அதனையொட்டிய உள்மாவட்டங்களில் இந்த கனமழை பெய்யக்கூடும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தென்மண்டல தலைவர் அமுதா தெரிவித்தார்.மீனவர்கள் நாளை காலைக்குள் கரைக்கு திரும்பவேண்டும் என ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.சூறாவளி காற்று மணிக்கு 35 கி.மீ. முதல் 55 கி.மீ. வரை வீசக்கூடும் என்பதால், 23-ந் தேதி வரை தமிழக கடலோரப் பகுதிகள், மன்னார் வளைகுடா மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதிகள், தெற்கு மத்திய வங்கக்கடல், அரபிக்கடலில் கேரள கர்நாடக கடலோரப் பகுதிகள், லட்சத்தீவு, மாலத்தீவு பகுதிகள், தெற்கு மத்திய அரபிக்கடல் பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் செல்லவேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கின்றனர்.
கனமழையை பொறுத்தவரையில், இன்று (திங்கட்கிழமை) நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு, திண்டுக்கல், தேனி, மதுரை, விருதுநகர், ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை ஆகிய 18 மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், நாளை திருவள்ளூர், சென்னை, விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு, கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், நாளை மறுநாள் திருவள்ளூர், சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சீபுரம், விழுப்புரம், ராணிப்பேட்டை, கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, திருப்பத்தூர், வேலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும் பெய்யக்கூடும்.
23-ந் தேதி திருவள்ளூர், சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சீபுரம், ராணிப்பேட்டை, வேலூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும், கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, திருப்பத்தூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும், 24-ந் தேதி வேலூர், கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும், சென்னை, காஞ்சீபுரம், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, ஈரோடு, நீலகிரி, கோவை, தர்மபுரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும் பெய்யக்கூடும்.
நேற்று காலை 8.30 மணியுடன் முடிவடைந்த 24 மணி நேரத்தில், தமிழ்நாட்டில் கோத்தகிரி 14 செ.மீ., கோவிலங்குளம், அருப்புக்கோட்டை தலா 13 செ.மீ., மக்கினம்பட்டி 12 செ.மீ., ராஜபாளையம், சிவகாசி, கவுந்தப்பாடி தலா 11 செ.மீ. உள்பட பல இடங்களில் மழை பெய்துள்ளது.இதற்கிடையே தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் கூறுகையில், ‘தாழ்வு மண்டலம் அடுத்த நிலையான புயலாக மாற வாய்ப்பு இருக்காது. தாழ்வு மண்டலமாக நெல்லூர்-சென்னை கோவளம் இடையே சென்னைக்கு வடக்கே 23-ந் தேதி இரவில் இருந்து 24-ந் தேதி காலைக்குள் கரையை கடக்கும்’ என்று கூறினார்.