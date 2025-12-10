நடப்பாண்டில் உலக வர்த்தகம் 35 டிரில்லியன் டாலரை எட்டும் ஐ.நா. சபை கணிப்பு
ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் வர்த்தக மற்றும் மேம்பாட்டு மாநாடு நிறுவனம் வெளியிட்டு உள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:-
2025-ம் ஆண்டில் உலக வர்த்தகம் புதிய உச்சத்தை எட்டி உள்ளது. தற்போதைய கணிப்புகள் அப்படியே தொடர்ந்தால், 2025-ம் ஆண்டு இறுதிக்குள் உலக வர்த்தகம் 35 டிரில்லியன் டாலரைத் தாண்டும். இது கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் போது, சுமார் 7 சதவீதம் அதிகம் ஆகும்.
கிழக்கு ஆசியா மற்றும் ஆப்பிரிக்கா நாடுகளே உலக வர்த்தகத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. அமெரிக்காவின் இறக்குமதி வர்த்தகம் வலுவாக உள்ளது. ஆனால் சீனாவின் இறக்குமதி பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது. இந்த ஆண்டின் 3-வது காலாண்டில் உலகளாவிய வர்த்தக வளர்ச்சி மெதுவாக இருந்தாலும், ஏப்ரல் - ஜூன் வரையிலான 2-ம் காலாண்டுடன் ஒப்பிடும் போது 2.5 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. ஆனாலும், 2026-ம் ஆண்டிற்கான உலகளாவிய வர்த்தக வளர்ச்சி நிச்சயமற்ற நிலையில் இருக்கிறது. புவிசார் அரசியல் கொள்கைகள், போர் சூழல், மெதுவான உலகளாவிய பொருளாதார செயல்பாடு, அதிகரித்த கடன் மற்றும் வணிகச் செலவுகள் போன்ற காரணங்கள் வர்த்தக செயல்திறனை பாதிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
