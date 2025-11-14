பீகார் தேர்தல் முடிவு: பா.ஜ.க.வின் ஏற்றமும்.. காங்கிரசின் சறுக்கலும்..

பீகார் தேர்தல் முடிவு: பா.ஜ.க.வின் ஏற்றமும்.. காங்கிரசின் சறுக்கலும்..
தினத்தந்தி 14 Nov 2025 5:59 PM IST
பா.ஜ.க. தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு எதிர்பார்த்ததைவிட கூடுதல் இடங்களில் வெற்றி கிடைத்தன.

பாட்னா,

பீகார் சட்டசபை தேர்தல் முடிவுகள்

நாடே எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த பீகார் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு வெளியாகி இருக்கிறது. வாக்குகள் எண்ணத் தொடங்கியது முதலே, பா.ஜ.க. தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி முன்னிலை வகிக்கத் தொடங்கியது. ஆரம்பத்தில், பா.ஜ.க. தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கும், காங்கிரஸ் தலைமையிலான இந்தியா கூட்டணிக்கும் இடையே முன்னிலை வித்தியாசம் குறைவாக இருந்த போதிலும், நேரம் செல்லச் செல்ல இடைவெளி அதிகரித்தது.

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் வெற்றி

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் முன்னிலை நிலவரம் ஏறுமுகமாகவும், இந்தியா கூட்டணியின் முன்னிலை நிலவரம் இறங்குமுகமாகவே இருந்தது. தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்புகளையும்விட தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு அதிக இடங்களில் முன்னிலை கிடைத்தன. ஆனால், இந்தியா கூட்டணியின் முதல்-மந்திரி வேட்பாளரும், ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் கட்சியின் தலைவருமான தேஜஸ்வி யாதவுக்கே ஆரம்பம் முதல் வாழ்வா, சாவா நிலையே நீடித்தது. அந்தக் கூட்டணியில் உள்ள தேசிய கட்சியான காங்கிரஸ் கட்சி 61 இடங்களில் போட்டியிட்ட போதிலும் ஒரு இடத்தில் மட்டுமே முன்னிலை பெற்று வந்தது.

பீகார் சட்டசபை தேர்தலில் இந்த முறை பா.ஜ.க. தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பா.ஜ.க., நிதிஷ்குமார் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனதா தளம் ஆகியவை தலா 101 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டன. மற்றொரு கட்சியான லோக் ஜனசக்தி 29 இடங்களிலும், சிறிய கட்சிகள் 12 தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்டன.

இந்தியா கூட்டணியின் சறுக்கல்

இந்தியா கூட்டணியை பொறுத்தவரை அந்தக் கூட்டணிக்கு தலைமை வகித்த ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் 143 தொகுதிகளிலும், காங்கிரஸ் கட்சி 61 தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்டன. ஏனைய 39 தொகுதிகளில் இடதுசாரி உள்ளிட்ட கட்சிகள் களம் கண்டன. மேலும், பிரசாந்த் கிஷோர் தலைமையிலான ஜன் சுராஜ் கட்சி 238 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டன.

ஆனால், தேர்தல் முடிவுகள், வாக்குப்பதிவுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்பு முடிவுகள் போலவே அமைந்தன. அதுவும், பா.ஜ.க. தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு எதிர்பார்த்ததைவிட கூடுதல் இடங்களில் வெற்றி கிடைத்தன. அந்த கூட்டணி 200 இடங்களுக்கு மேல் அமோக வெற்றி பெற்றது. இந்தியா கூட்டணி கடும் பின்னடைவை சந்தித்தது. ஜன் சுராஜ் கட்சி ஒரு இடத்தில்கூட வெற்றி பெறவில்லை.

பீகாரின் அடுத்த முதல்-மந்திரி யார்?

கடந்த 2020-ம் ஆண்டு நடந்த பீகார் சட்டசபை தேர்தலில் பா.ஜ.க. 110 இடங்களில் போட்டியிட்டு 74 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. அதே கூட்டணியில் அங்கம் வகித்த ஐக்கிய ஜனதா தளம் 115 இடங்களில் களம் கண்டு 43 இடங்களில் வாகை சூடியது. பா.ஜ.க.வைவிட குறைவான இடங்களில் ஐக்கிய ஜனதா தளம் வெற்றி பெற்றாலும், அந்தக் கட்சியின் தலைவர் நிதிஷ்குமாரே முதல்-மந்திரியாக பொறுப்பேற்றார். பா.ஜ.க. துணை முதல்-மந்திரி பதவி வகித்தது.

இந்த முறையும், பா.ஜ.க.வே ஐக்கிய ஜனதா தளத்தைவிட அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்றாலும், நிதிஷ்குமாரே முதல்-மந்திரியாக பொறுப்பேற்பார் என்று கூறப்படுகிறது. தேர்தல் பிரசாரத்தின்போது மத்திய மந்திரி அமித்ஷா, நிதிஷ்குமாரை முதல்-மந்திரி வேட்பாளராக அறிவிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்தியா கூட்டணியில் முதல்-மந்திரி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட தேஜஸ்வி யாதவின் ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் கடந்த தேர்தலில் 144 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு 75 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. இதேபோல், காங்கிரஸ் கட்சி 70 இடங்களில் போட்டியிட்டு 19 இடங்களை கைப்பற்றியது. ஆனால், இந்த முறை பெரும் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது. மொத்தத்தில் 2025-ம் ஆண்டு பீகார் சட்டசபை தேர்தலில் பா.ஜ.க. ஏற்றத்தையும், காங்கிரஸ் கட்சி சறுக்கலையும் சந்தித்துள்ளது.

