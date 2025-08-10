2வது ஒருநாள் போட்டி: பாகிஸ்தான் - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் இன்று மோதல்

2வது ஒருநாள் போட்டி: பாகிஸ்தான் - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் இன்று மோதல்
Image Courtesy: @windiescricket

தினத்தந்தி 10 Aug 2025 11:38 AM IST
கயானா,

பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி வெஸ்ட் இண்டீசில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 டி20 மற்றும் 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் ஆடி வருகிறது. இதில் முதலில் நடைபெற்ற டி20 தொடரை 2-1 என்ற கணக்கில் பாகிஸ்தான் வென்றது. தொடர்ந்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் நடந்து வருகிறது.

இதில் முதல் போட்டியில் பாகிஸ்தான் வெற்றி பெற்று தொடரில் 1-0 என முன்னிலையில் உள்ளது. இந்நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 2வது ஒருநாள் போட்டி டிரினிடாட்டில் இன்று நடக்கிறது. இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்று தொடரை கைப்பற்ற பாகிஸ்தான் முயற்சிக்கும்.

அதேவேளையில் தொடரை இழக்காமல் இருக்க இந்த ஆட்டத்தில் வெற்றிக்காக வெஸ்ட் இண்டீஸ் கடுமையாக போராடும். இதனால் ஆட்டத்தில் பரபரப்புக்கு பஞ்சம் இருக்காது. இந்திய நேரப்படி ஆட்டம் இரவு 7 மணிக்கு தொடங்குகிறது.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

