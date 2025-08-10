2-வது ஒருநாள் போட்டி: பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் பந்துவீச்சு தேர்வு

image courtesy:twitter/@windiescricket

தினத்தந்தி 10 Aug 2025 6:45 PM IST
வெஸ்ட் இண்டீசுக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் பாகிஸ்தான் வெற்றி பெற்றது.

டிரினிடாட்,

பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி, வெஸ்ட் இண்டீசில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு விளையாடி வருகிறது. இதில் முதலில் நடந்த 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை பாகிஸ்தான் 2-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது.

இதனையடுத்து இவ்விரு அணிகள் இடையிலான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் நேற்று முன்தினம் தொடங்கியது. இதில் நடைபெற்ற முதல் போட்டியில் பாகிஸ்தான் வெற்றி பெற்று தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.

இதனையடுத்து இவ்விரு அணிகள் இடையிலான 2-வது ஒருநாள் போட்டி இன்று நடக்கிறது. இந்நிலையில் இந்த ஆட்டத்திற்கன டாஸ் சுண்டப்பட்டது. இதில் டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் கேப்டன் ஷாய் ஹோப் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்துள்ளார். அதன்படி பாகிஸ்தான் முதலில் பேட்டிங் செய்ய உள்ளது.

இரு அணிகளுக்கான பிளேயிங் லெவன் பின்வருமாறு:

வெஸ்ட் இண்டீஸ்: பிராண்டன் கிங், எவின் லூயிஸ், கீசி கார்டி, ஷாய் ஹோப்(கேப்டன்), ஷெர்பேன் ரூதர்போர்ட், ரோஸ்டன் சேஸ், ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ், குடகேஷ் மோதி, ஷமர் ஜோசப், ஜெய்டன் சீல்ஸ், ஜெடியா பிளேட்ஸ்

பாகிஸ்தான்: சைம் அயூப், அப்துல்லா ஷபீக், பாபர் அசாம், முகமது ரிஸ்வான் (கேப்டன்), சல்மான் ஆகா, ஹசன் நவாஸ், ஹுசைன் தலாத், முகமது நவாஸ், ஷாஹீன் அப்ரிடி, ஹசன் அலி, அப்ரார் அகமது

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

