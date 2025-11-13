ஐ.சி.சி. ஒருநாள் கிரிக்கெட் தரவரிசை: இந்திய வீரர்கள் ஆதிக்கம்
விராட் கோலி டாப்-5 இடத்திற்குள் மீண்டும் நுழைந்துள்ளார்.
துபாய்,
ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் வீரர்களுக்கான புதிய தரவரிசை பட்டியலை சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐ.சி.சி.) நேற்று வெளியிட்டது. இதன்படி பேட்ஸ்மேன்கள் தரவரிசையில் இந்தியாவின் ரோகித் சர்மா, இப்ராகிம் ஜட்ரன், நியூசிலாந்தின் டேரில் மிட்செல், இந்திய கேப்டன் சுப்மன் கில் ஆகியோர் முறையே முதல் 4 இடங்களில் மாற்றமின்றி தொடருகின்றனர்.
இதில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றமாக பாகிஸ்தான் வீரரான பாபர் அசாம் (709) 2 இடம் சறுக்கி 7-வது இடத்துக்கு இறங்கியுள்ளார். இதனால் இந்திய நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி ஒரு இடம் முன்னேறி மீண்டும் டாப் -5 இடத்திற்குள் நுழைந்துள்ளார். அதேபோல் இலங்கை வீரர் அசலங்காவும் ஒரு இடம் ஏற்றம் கண்டு முறையே 6-வது இடத்தை பெற்றுள்ளார். மற்றொரு இந்திய வீரரான ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 9-வது இடத்தில் உள்ளார்.
பந்து வீச்சாளர் தரவரிசையில் ஆப்கானிஸ்தான் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ரஷித் கான் முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார். தென் ஆப்பிரிக்க வீரர் கேஷவ் மஜராஜ் 2-ல் இருந்து 3-வது இடத்துக்கு சரிந்தார். இதனால் இங்கிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜோப்ரா ஆர்ச்சர் ஒரு இடம் உயர்ந்து 2-வது இடத்தை பெற்றுள்ளார். இந்திய பவுலர்களில் குல்தீப் யாதவ் அதிகபட்சமாக 6-வது இடம் வகிக்கிறார்.
ஆல் ரவுண்டர்கள் தரவரிசையில் டாப் 10 இடங்களுக்குள் மாற்றமில்லை. ஆப்கானிஸ்தானின் அஸ்மதுல்லா ஓமர்சாய் முதலிடத்தில் தொடர்கிறார். இந்தியா தரப்பில் அதிகபட்சமாக அக்சர் படேல் 8-வது இடத்தில் உள்ளார்.