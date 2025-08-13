ஜெய்டன் சீல்ஸ் அபார பந்துவீச்சு... பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி தொடரை வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ்
தரோபா,
பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி வெஸ்ட் இண்டீசில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடியது. இதில் நடைபெற்ற முதல் போட்டியில் பாகிஸ்தானும், 2-வது போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீசும் வெற்றி பெற்ற நிலையில் தொடர் 1-1 என்ற கணக்கில் சமனில் இருந்தது.
இதனையடுத்து இவ்விரு அணிகள் இடையிலான 3-வது மற்றும் கடைசி போட்டி நேற்று நடைபெற்றது. இந்த ஆட்டத்திற்கான டாசில் வென்ற பாகிஸ்தான் முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது. தொடர்ந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் 50 ஓவரில் 6 விக்கெட்டை இழந்து 294 ரன்கள் எடுத்தது.
தொடர்ந்து 295 ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் ஆடிய பாகிஸ்தான் வீரர்கள், வெஸ்ட் இண்டீஸின் அபார பந்துவீச்சை தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இறுதியில் பாகிஸ்தான் அணி 29.2 ஒவரில் அனைத்து விக்கெட்டையும் இழந்து 92 ரன்னுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் அதிகபட்சமாக ஜெய்டன் சீல்ஸ் 6 விக்கெட் வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் 202 ரன் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை 2-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியது.