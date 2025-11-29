ராஞ்சி ஒருநாள் போட்டியை நேரில் காண எம்.எஸ். தோனி வந்தால்... - கே.எல்.ராகுல் பேட்டி
இந்தியா - தென் ஆப்பிரிக்கா முதல் ஒருநாள் போட்டி ராஞ்சியில் நடைபெற உள்ளது.
தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரை 0-2 என்ற கணக்கில் இழந்த இந்திய அணி அடுத்ததாக 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் ஆடுகிறது. இதன்படி இந்தியா- தென் ஆப்பிரிக்கா இடையிலான முதலாவது ஒருநாள் போட்டி ஜார்கண்ட் மாநிலம் ராஞ்சியில் நாளை நடக்கிறது. இதையொட்டி இந்திய வீரர்கள் தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்திய ஒருநாள் அணியின் கேப்டன் சுப்மன் கில் காயம் காரணமாக இந்த தொடரில் இடம்பெறவில்லை. இதனால் கே.எல். ராகுல் தலைமையில் இந்திய அணி இந்த தொடரில் விளையாட உள்ளது.
இவ்விரு அணிகள் இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி இந்திய முன்னாள் கேப்டன் மகேந்திரசிங் தோனியின் சொந்த ஊரான ராஞ்சியில் நடைபெற உள்ளது. இதனால் இந்த போட்டியை நேரில் காண தோனி வருவாரா? என்ற ஆவல் ரசிகர்கள் மத்தியில் நிலவுகிறது.
முன்னதாக இந்த போட்டிக்காக ராஞ்சி சென்ற இந்திய வீரர்களை தனது வீட்டிற்கு அழைத்து தோனி விருந்து வைத்தார். இதனால் இந்த போட்டியை நேரில் காண அவர் வர அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கருதப்படுகிறது.
இந்நிலையில் மகேந்திரசிங் தோனி மைதானத்திற்கு வந்து இந்திய அணிக்கு ஆதரவளித்தால் நாங்கள் உற்சாகமடைவோம் என்று இந்திய கேப்டன் கே.எல்.ராகுல் தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவர் அளித்த பேட்டியில், “நாங்கள் அனைவரும் அவரின் தலைமையில் கீழ் விளையாடியுள்ளோம். நாங்கள் அனைவரும் அவரது ரசிகர்களாக இருந்திருக்கிறோம், ஒன்றாக விளையாடியுள்ள நாங்கள் நண்பர்களாகவும் இருக்கிறோம். நான் என்ன சொல்ல முடியும். இது மிகவும் மகிழ்ச்சியான உணர்வு. தோனி போன்ற வெற்றிகரமான இந்திய வீரரை பற்றி அறியும் வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடைத்தது சிறப்பானது. மனிதாபிமானம் கொண்ட அவர் மேலே நாங்கள் பெரிய மரியாதை வைத்திருக்கிறோம்.
எனவே அவர் போட்டியைப் பார்க்க வந்தால், கூட்டத்திற்கும் எங்களுக்கும் உற்சாகம் இன்னும் அதிகரிக்கும். ஆம், நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைவோம். கூட்டம் அதிக எண்ணிக்கையில் வந்தால், நாங்கள் இங்கு விளையாடுவதையும் ரசிப்போம். மேலும், நாங்கள் நல்ல செயல்திறனை வெளிப்படுத்தி ஆட்டத்தை வென்று ரசிகர்கள் கூட்டத்தை மகிழ்விக்க முடியும். எம்.எஸ். தோனியும் நாங்கள் வென்றதில் மகிழ்ச்சி அடைவார் என்று நம்புகிறேன்” என கூறினார்.