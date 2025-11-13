2வது ஒருநாள் போட்டி: பாகிஸ்தான் - இலங்கை இன்று மோதல்

தினத்தந்தி 13 Nov 2025 3:10 AM IST
இந்திய நேரப்படி மாலை 3 மணிக்கு போட்டி தொடங்குகிறது.

ராவல்பிண்டி,

பாகிஸ்தான் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இலங்கை கிரிக்கெட் அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. கடந்த 11ம் தேதி நடந்த முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இலங்கையை 6 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி பாகிஸ்தான் அபார வெற்றிபெற்றது.

இந்நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான 2வது ஒருநாள் போட்டி ராவல்பிண்டியில் இன்று நடைபெறுகிறது. இந்திய நேரப்படி மாலை 3 மணிக்கு ஆட்டம் தொடங்குகிறது. இந்த ஆட்டத்தில் வெற்றிபெற்று தொடரை கைப்பற்றும் முனைப்பில் பாகிஸ்தானும், முதல் வெற்றியை பதிவு செய்யும் முனைப்பில் இலங்கையும் களமிறங்க உள்ளன. இதனால், இன்றைய போட்டியில் பரபரப்பிற்கு பஞ்சம் இருக்காது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

