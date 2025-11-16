3வது ஒருநாள் போட்டி: பாகிஸ்தான் - இலங்கை இன்று மோதல்

3வது ஒருநாள் போட்டி: பாகிஸ்தான் - இலங்கை இன்று மோதல்
x
தினத்தந்தி 16 Nov 2025 4:09 AM IST (Updated: 16 Nov 2025 4:10 AM IST)
t-max-icont-min-icon

ராவல்பிண்டியிலுள்ள மைதானத்தில் இன்று மாலை 3 மணிக்கு போட்டி துவங்குகிறது.

ராவல்பிண்டி,

பாகிஸ்தான் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இலங்கை கிரிக்கெட் அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் 2 போட்டிகளிலும் இலங்கையை வீழ்த்திய பாகிஸ்தான் ஏற்கனவே தொடரை கைப்பற்றிவிட்டது.

இந்நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான 3வது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி இன்று நடைபெறுகிறது. ராவல்பிண்டியிலுள்ள மைதானத்தில் இன்று மாலை 3 மணிக்கு போட்டி துவங்குகிறது.

இந்த போட்டியிலும் வெற்றிபெற்று பாகிஸ்தான் முனைப்பு காட்டும். அதேவேளை, ஆறுதல் வெற்றிபெற இலங்கை போராடும் என்பதால் இன்றைய போட்டியில் பரபரப்பிற்கு பஞ்சம் இருக்காது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X