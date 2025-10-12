தென் ஆப்பிரிக்கா - பாகிஸ்தான் முதலாவது டெஸ்ட்: இன்று தொடக்கம்

தென் ஆப்பிரிக்கா - பாகிஸ்தான் முதலாவது டெஸ்ட்: இன்று தொடக்கம்
தென்ஆப்பிரிக்க கிரிக்கெட் அணி, பாகிஸ்தானில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 2 டெஸ்ட், 3 இருபது ஓவர், 3 ஒருநாள் போட்டியில் விளையாடுகிறது.

லாகூர்,

தென்ஆப்பிரிக்கா- பாகிஸ்தான் அணிகள் இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி லாகூரில் இன்று காலை 10.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.

நடப்பு சாம்பியனான தென்ஆப்பிரிக்க அணி, இந்த உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் ஆடும் முதலாவது ஆட்டம் இதுவாகும்.

