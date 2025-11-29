முத்தரப்பு டி20 தொடர் இறுதிப்போட்டி: டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் பந்துவீச்சு தேர்வு
இறுதிப்போட்டியில் இலங்கை - பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதுகின்றன.
ராவல்பிண்டி,
பாகிஸ்தான், இலங்கை, ஜிம்பாப்வே ஆகிய அணிகள் இடையிலான முத்தரப்பு டி20 கிரிக்கெட் போட்டி பாகிஸ்தானில் உள்ள ராவல்பிண்டியில் நடந்து வருகிறது. இதில் பங்கேற்றிருந்த 3 அணிகளும் தங்களுக்குள் இரு முறை மோதின. இதன் முடிவில் புள்ளி பட்டியலில் முதல் 2 இடங்களை பிடித்த பாகிஸ்தான் மற்றும் இலங்கை அணிகள் இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெற்றன. ஜிம்பாப்வே அணி லீக் சுற்றோடு வெளியேறியது.
இந்நிலையில் இந்த தொடரின் சாம்பியன் யார்? என்பதை நிர்ணயிக்கும் இறுதிப்போட்டி இன்று நடைபெறுகிறது. இதில் பாகிஸ்தான் - இலங்கை அணிகள் மோதுகின்றன.
இந்த ஆட்டத்திற்கான டாஸ் சுண்டப்பட்டது. இதில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணியின் கேப்டன் சல்மான் ஆகா பந்துவீச்சை தேர்வு செய்துள்ளார். அதன்படி இலங்கை முதலில் பேட்டிங் செய்ய உள்ளது.
Related Tags :
Next Story