முத்தரப்பு டி20 தொடர்: பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக இலங்கை பேட்டிங் தேர்வு
பாகிஸ்தான், இலங்கை மற்றும் ஜிம்பாப்வே இடையே முத்தரப்பு டி20 தொடர் நடைபெறுகிறது.
ராவல்பிண்டி,
பாகிஸ்தான், இலங்கை மற்றும் ஜிம்பாப்வே கிரிக்கெட் அணிகள் இடையிலான முத்தரப்பு டி20 தொடர் பாகிஸ்தானில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெறும் 3-வது லீக் ஆட்டத்தில் இலங்கை - பாகிஸ்தான் அணிகள் விளையாடுகின்றன.
ராவல்பிண்டியில் நடைபெறும் இந்த ஆட்டத்திற்கான டாஸ் சுண்டப்பட்டது. இதில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணியின் கேப்டன் ஷனகா பேட்டிங்கை தேர்வு செய்துள்ளார். அதன்படி பாகிஸ்தான் முதலில் பந்துவீச உள்ளது.
இரு அணிகளுக்கான பிளேயிங் லெவன் பின்வருமாறு:
இலங்கை: பதும் நிசங்கா, குசல் மெண்டிஸ், கமில் மிஸ்ரா, குசல் பெரேரா, தசுன் ஷனகா (கேப்டன்), ஜனித் லியானகே, கமிந்து மெண்டிஸ், ஹசரங்கா, சமீரா, எஷன் மலிங்கா, விஜயகாந்த் வியாஸ்காந்த்.
பாகிஸ்தான்: சைம் அயூப், சாஹிப்சாதா பர்ஹான், பாபர் அசாம், சல்மான் ஆகா (கேப்டன்), பகார் ஜமான், உஸ்மான் கான், முகமது நவாஸ், பஹீம் அஷ்ரப், முகமது வாசிம் ஜூனியர், சல்மான் மிர்சா, அப்ரார் அகமது