தொடரை கைப்பற்றப்போவது யார்..? - கடைசி போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் - பாகிஸ்தான் அணிகள் இன்று மோதல்

image courtesy:ICC

தினத்தந்தி 12 Aug 2025 10:07 AM IST
வெஸ்ட் இண்டீஸ் - பாகிஸ்தான் இடையிலான 3வது ஒருநாள் போட்டி இன்று நடக்கிறது.

டிரினிடாட்,

பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி வெஸ்ட் இண்டீசில் சுற்றுப்பயணம் செய்து விளையாடி வருகிறது. 3 போட்டி கொண்ட டி20 தொடரை பாகிஸ்தான் 2-1 என கைப்பற்றியது. தொடர்ந்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது.

இதில் முதல் போட்டியில் பாகிஸ்தானும், 2வது போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இந்நிலையில், தொடர் யாருக்கு என்பதை தீர்மானிக்கும் 3வது ஒருநாள் போட்டி டிரினிடாட்டில் இன்று நடக்கிறது.

இந்த ஆட்டத்தில் வெற்றி பெற்று தொடரை கைப்பற்ற இரு அணிகளும் கடுமையாக போராடும். இதனால் ஆட்டத்தில் விறுவிறுப்புக்கு பஞ்சம் இருக்காது. இந்திய நேரப்படி ஆட்டம் இரவு 7 மணிக்கு தொடங்குகிறது.

