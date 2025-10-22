மகளிர் உலகக்கோப்பை: இங்கிலாந்தை வீழ்த்திய ஆஸ்திரேலியா அணி

மகளிர் உலகக்கோப்பை: இங்கிலாந்தை வீழ்த்திய ஆஸ்திரேலியா அணி
தினத்தந்தி 22 Oct 2025 10:56 PM IST
இங்கிலாந்து அணியை 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலியா அணி வீழ்த்தியது.

கொழும்பு,

13-வது மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடந்து வருகிறது. இதில் பங்கேற்றுள்ள 8 அணிகளும் தங்களுக்குள் தலா ஒரு முறை மோத வேண்டும். லீக் சுற்று முடிவில் முதல் 4 இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறும். ஏற்கனவே ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து, தென் ஆப்பிரிக்கா ஆகிய 3 அணிகள் அரையிறுதி சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுவிட்டன.

இந்நிலையில், இந்த தொடரில் இன்று நடைபெற்ற லீக் ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து அணிகள் மோதின. இரு அணிகளும் ஏற்கனவே அரையிறுதி சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுவிட்டன. இந்த போட்டிக்கான டாசில் வென்ற ஆஸ்திரேலியா முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது. தொடர்ந்து இங்கிலாந்தின் தொடக்க வீரர்களாக எமி ஜோன்ஸ் மற்றும் டாமி பியூமாண்ட் களம் கண்டனர். இதில் டாமி பியூமாண்ட் ஒரு புறம் நிலைத்து நின்று ஆட மறுபுறம் விக்கெட்டுகள் விழுந்த வண்ணம் இருந்தன. இதில் எமி ஜோன்ஸ் 18 ரன், ஹெதர் நைட் 20 ரன், நாட் ஸ்கிவர் பிரண்ட் 7 ரன், சோபிய டங்க்ளி 22 ரன், எம்மா லாம்ப் 7 ரன் எடுத்து அவுட் ஆகினர்.

மறுபுறம் நிலைத்து நின்று ஆடிய டாமி பியூமாண்ட் அரைசதம் அடித்த நிலையில் 78 ரன்களில் அவுட் ஆனார். இறுதியில் இங்கிலாந்து அணி 50 ஓவரில் 9 விக்கெட்டை இழந்து 244 ரன்கள் எடுத்தது. ஆஸ்திரேலியா தரப்பில் அன்னபெல் சதர்லேண்ட் 3 விக்கெட் வீழ்த்தினார்.

தொடர்ந்து 245 ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் ஆஸ்திரேலியா அணியின் சார்பில் லிட்ச்வீல்ட் மற்றும் ஜார்ஜியா ஆகியோர் களமிறங்கினர். இந்த ஜோடியில் லிட்ஸ்வீல்ட் 1 ரன்னிலும், ஜார்ஜியா 6 ரன்னிலும், அடுத்து களமிறங்கிய எலீஸ் பெர்ரி 13 ரன்களும், பெத் மூனி 20 ரன்களும் எடுத்து ஆட்டமிழந்தனர்.

இதனைத்தொடர்ந்து அடுத்து களமிறங்கிய சதர்லேண்ட் மற்றும் கார்ட்னர் ஆகியோர் தங்கள் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியை வெற்றிப்பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். இந்த ஜோடியில் அதிரடியில் கலக்கிய கார்ட்னர் 104 (73) ரன்களும், சதர்லேண்ட் 98 (112) ரன்களும் எடுத்து கடைசிவரை ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருந்தனர்.

இறுதியில் ஆஸ்திரேலியா அணி 40.3 ஓவர்களில் 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து 248 ரன்கள் எடுத்தது. இங்கிலாந்து அணியின் சார்பில் அதிகபட்சமாக சுமித் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன்மூலம் இங்கிலாந்து அணியை 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி ஆஸ்திரேலியா அணி வெற்றி பெற்றது.

