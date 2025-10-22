பிரான்ஸ் ஓபன் சர்வதேச பேட்மிண்டன்; முதல் சுற்றில் தோல்வி கண்ட ஆயுஷ் ஷெட்டி

பிரான்ஸ் ஓபன் சர்வதேச பேட்மிண்டன்; முதல் சுற்றில் தோல்வி கண்ட ஆயுஷ் ஷெட்டி
x

கோப்புப்படம்

தினத்தந்தி 22 Oct 2025 8:00 PM IST
t-max-icont-min-icon

பிரான்ஸ் ஓபன் சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டி அங்குள்ள செசோன் செவிங்க் நகரில் நடந்து வருகிறது.

செசோன் செவிங்க்,

பிரான்ஸ் ஓபன் சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டி அங்குள்ள செசோன் செவிங்க் நகரில் நடந்து வருகிறது.

இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் இன்று நடைபெற்ற முதல் சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் இந்தியாவின் ஆயுஷ் ஷெட்டி - ஜப்பானின் கோகி வடனபே உடன் மோதினார்.

இந்த மோதலில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய கோகி வடனபே 21-19, 21-19 என்ற நேர் செட் கணக்கில் ஆயுஷ் ஷெட்டியை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார். தோல்வி கண்ட ஆயுஷ் ஷெட்டி தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X