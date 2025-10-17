உலக ஜூனியர் பேட்மிண்டன்: இந்திய வீராங்கனைகள் காலிறுதிக்கு தகுதி

உலக ஜூனியர் பேட்மிண்டன்: இந்திய வீராங்கனைகள் காலிறுதிக்கு தகுதி
தினத்தந்தி 17 Oct 2025 12:53 AM IST
ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்திய வீரர் ஞான தத்து காலிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

கவுகாத்தி,

உலக ஜூனியர் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி கவுகாத்தியில் நடந்து வருகிறது. இதன் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில் இந்திய வீரர் ஞான தத்து 15-12 மற்றும் 15-13 என்ற நேர்செட்டில் காரெட் டானை (அமெரிக்கா) வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறினார்.

இதேபோல் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்திய வீராங்கனை தன்வி ஷர்மா 15-8 மற்றும் 15-5 என்ற நேர்செட்டில் லி யுயான் சன்னை (சீனா) எளிதில் தோற்கடித்து காலிறுதிக்குள் நுழைந்தார்.

மற்றொரு இந்திய வீராங்கனை உன்னதி ஹூடா 15-10 மற்றும் 15-7 என்ற நேர்செட்டில் காரின் டீயை (மலேசியா) வீழ்த்தி காலிறுதியை எட்டினார்.

